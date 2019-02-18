"السياحة": إطلاق معايير تصنيف الفنادق الجديدة في يونيو المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة علي الفنادق بوزارة السياحة، التعاقد مع منظمة السياحة العالمية لجلب خبراء أجانب لتطوير المواصفات التي طرأت على القطاع السياحي خاصة الفنادق.

وقال العاصي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، إن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق معايير تصنيف الفنادق الجديدة نتيجة التغيرات التي طرأت علي القطاع السياحي منذ عام 2010 وحتي الآن.

ونوه العاصي، إلى أنه عقب الانتهاء من المواصفات سيتم تعميمها فورًا على الفنادق لتوفيق أوضاعها، والبدء فى تنفيذ تلك المواصفات، مع تحديد مواعيد معينة للتقييم.

وتابع: "سيتم مراعاة المنتجات الجديدة مثل الشقق الفندقية التي تستقطب عدد كبير من الزائرين، بالإضافة إلى الفنادق التراثية، في المواصفات الجديدة لتتوافق مع المعايير العالمية التي نراها حاليا".