  • عاجل:بالفيديو| الداخلية توضح.. كيف تتقدم لطلب حج القرعة؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    الرقابة الإدارية: ضبط مسئول سابق وأخر لاستيلائهما على 3 ملايين جنيه

    08:11 م الإثنين 18 فبراير 2019
    الرقابة الإدارية: ضبط مسئول سابق وأخر لاستيلائهما على 3 ملايين جنيه

    ارشيفية

    كتب- أحمد جمعة:

    تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من (ع أ.م) المدير العام الأسبق لمكتب تأمينات الحامول بمحافظة كفر الشيخ (حاليا بالمعاش)، و (و.س) مندوب الصرف بذات المكتب لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ ٣ ملايين جنيه من المستحقات التأمينية الخاصة ‏بمعاشات متوفين، دون علم ورثتهم من الأرامل والأيتام من مستحقي صرف تلك المعاشات، وذلك من خلال استخدامهما لكروت الصرف الإلكتروني التي استحوذا عليها دون وجه حق.

    وبعرض المتهمين الاثنين على النيابة العامة، ‏أمرت بحبسهما.

    في السياق ذاته، نجحت الهيئة في ضبط ١٥ شخصا من بينهم ٥ موظفين بمكتب تأمينات السلام، لقيام موظفي المكتب بتقاضي مبالغ مالية من باقي المتهمين على سبيل الرشوة مقابل إثبات استكمالهم لمدد التأمينات عن فترة خدمتهم بموجب مستندات مصطنعة، ليتمكنوا من صرف المعاش المبكر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون. ​

    هيئة الرقابة الإدارية كفر الشيخ مكتب تأمينات الحامول استيلاء على اموال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان