رئيس غرفة السلع السياحية: لأول مرة يخضع العاملون بالقطاع لدورات تدريبية

كتب يوسف عفيفي:

تصوير- فريد قطب:

قال علي غنيم رئيس غرفة السلع السياحية، إن غرفة السلع من أهم الغرف المهمة التي تساعد في التسويق للسياحة المصرية.

وأوضح غنيم في كلمتها بالمؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بأحد فنادق القاهرة، أن العاملين في غرفة السلع السياحية يعملون بشكل مباشر مع السائح ونسعى لتحسين الصورة السياحية".

وأشار إلى أن "الغرفة تعمل مع الوزارة لعمل دورات تدريبية شاملة للعاملين في الغرفة حتى يكون هناك مصداقية لأول في مصر".

وأضاف أن هناك حرف اندثرت وتسعى الغرف على عودتها وتطويرها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ووجه رئيس الغرفة، الشكر لوزيرة السياحة على اهتمامها بالقطاع ولديها مصداقية كاملة في النهوض بالقطاع السياحي ككل.