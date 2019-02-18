وزير الأوقاف: "فيلا" تابعة للوقف بـ٦٠٠ مليون يتم تأجيرها بـ٨ جنيهات شهريًا

كتب أحمد علي:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن قيامه بإلغاء عقد "فيلا" تابعة لهيئة الوقف بمحافظة كفر الشيخ، مساحتها 3500 متر، نظرًا لتدنى قيمتها التسويقية، حيث يصل سعرها إلى 600 مليون جنيه، ويتم تأجيرها بـ8 جنيهات شهريًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

وأكد الوزير، أن مال الوقف "مال الله"، ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، مؤكدًا أنه لم يقم منذ مجيئه للوزارة بتخصيص أي متر أرض، ولن يتم ذلك إلا بالسعر العادل قائلًا: "لم أمضِ على ورقة تخصيص حتى لو اتقطع أيدي".

وأشار الوزير، إلى إلغاء عقد بيع شقة على النيل، لإحدى السيدات، حيث تم منحها لها بمبلغ 2000 جنيه، باعتبارها سيدة فقيرة.

وأضاف: "الفقير لا يريد السكن على النيل أو اختيار مكان مميز، لكنه يريد سكن يأويه"، متابعًا: "وجدنا أيضًا مواطنًا تاجر عمارة من الأوقاف بقية 7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألف وطالبنها بوضع قيمة عادلة، ولن يتضرر أي مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ كبير سنوفر لهم أماكن أخرى بأسعار أقل".

وكشف أن مصنع سجاد دمنهور كان ينتج 250 ألف متر سنويًا، وخسائره تصل إلى 3 ملايين جنيها، وتم تطويره لينتج 60 ألف متر وحقق أرباح حوالي 4 ملايين جنيهًا، مضيفًا: "هناك خطة لتطويره ليصل إلى 8 ملايين متر ويتحول إلى مصنع استثماري".

وأكد الوزير أن هئية الأوقاف كانت تحقق خسائر 60 مليار جنيها في 2015، ولكن تم تطويرها لتصل أرباحها في عام 2017 إلي 7 ملايين جنيهًا، ومتوقع هذا العام أن تصل إلى 30 مليون جنيها.

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن ملحقات المساجد من مراكز طبية أو غيرها كدار المناسبات كانت تحقق أرباحًا في عام 2014، 7 ملايين جنيها، ومتوقع أن تصل إلى 32 مليون جنيه هذا العام.