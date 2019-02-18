وزير الأوقاف: قيمة أموال صناديق النذور ستصل لـ 32 مليون جنيه هذا العام

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، الدكتور محمد مختار جمعة- خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب؛ لمناقشة الوقف العربي- أن الدول الأعضاء باتحاد الأوقاف العربية تقوم على شراكات يصرف خلالها من يمتلك وقفا أكبر على الفقراء.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه بجانب الإنفاق على فقراء المسلمين يتم حاليا توجيه الوقف إلى خدمة الإنسانية، خاصة في دول إفريقيا، مشيرا إلى أن اتحاد الأوقاف العربية يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، مضيفا: "لدينا تجارب جيدة وكل دول العالم أي ليس الدول الإسلامية فقط تجد في الوقف مجالا خصبا للصرف على التعليم والصحة والبحث العلمي، فمثلا كبرى الجامعات في العالم أنشات من أموال الوقف".

من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف إنه يتوقع أن ترتفع قيمة أموال صناديق النذور لتصل لـ 32 مليون جنيه هذا العام بالرغم من الظروف الاقتصادية، مضيفا أن إيرادات الأوقاف وصلت لـ 900 مليون جنيه، وتصرف على 3 مصارف (الدعوة وعمارة المساجد والبر العام)، مشيرا إلى أن قائمة انتظار تجديد إصلاح المساجد انخفضت من 3400 مسجد في العام المالي 2013 / 2014 لـ 1400 مسجد، حيث تم تخصيص 160 مليون جنيه نصفها للصيانة والنصف الأخر للإحلال، وتابع: "من الممكن خلال 3 سنوات عدم وجود مسجد واحد على قائمة الانتظار".

وأشار جمعة إلى ارتفاع مخصصات الصرف على البر من مال الوقف لـ 400 مليون جنيه بعد أن كانت 30 مليون جنيه فقط وقت توليه الوزارة، موضحا أنه تم توجيهها إلى سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات بواقع 100 مليون جنيه، و50 ألف شهادة (أمان) للمرأة المعيلة بواقع 25 مليون جنيه، و16 مليون جنيه لرفع قدرات المنازل، و20 مليون جنيه لرفع قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، و20 مليون جنيه مساهمة في مبادرة (نور حياة)، ودعم التعليم بـ 100 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه لسداد المصروفات لغير القادرين، و26 مليون جنيه دعم شنطة رمضان، واستيراد 678 طن لحوم من الخارج وذبحها شرعيا بواقع 64 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي ما ينفق سنويا من مال الوقف لتحسين المستوى المالي للأئمة ٣٠٠ مليون، مضيفا أن مكافأة الإمام هي 2756 جنيها بعد الخصم تصل لـ 2000 جنيه وأقل ما يتحصل عليه الإمام ٤٩٠ جنيها، فضلا عن إنشاء ٨٢٩ مدرسة لتحفيظ القرآن ١٧٩ مدرسة علمية تقدم دروس الشباب من الأئمة وهناك أيضا ٣٥٠ مليون جنيه تخصص للدعوة ضمن المصارف، مستطردا "تم تشكيل لجنة لحصر المصارف الحقيقية للأوقاف ويتم الآن جمع الأوقاف تفصيلا وتنفق تفصيلا".