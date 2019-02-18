"التضامن" تفتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2019

كتب- محمد نصار:

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019م، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019 وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مُسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية ومُسددًا للاشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وأكدت والي، في بيان، اليوم الاثنين، أنه توجد عدة قواعد لابد من مراعاتها عند التقديم للحج منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين وفقًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقًا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

وأوضحت الوزيرة، أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرًا على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصًا على سلامته كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تُقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المُعد لذلك.

كما أكدت الوزيرة، حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية وتأكيدها لمجلس أمناء المؤسسة على العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج وإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل مبكرًا.

وقال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه تم اختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقًا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى، مشددًا على أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ 4 مستويات متنوعة للحج أسوة بالعام الماضي ،المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وتقدم كافة الفنادق وجبتي الإفطار والغداء.

وأكد عبدالموجود، أن المؤسسة قد أنهت التعاقدات الخاصة بالفنادق مبكرًا في المنطقة المركزية للحرمين لموسم حج 1440هـ/2019م مع تقديم خدمات التغذية بالفنادق حرصًا من الوزارة على تقديم خدمات مميزة للحجاج، ومن المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة فور إعلان قيمة تذاكر الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار كافة البرامج والخدمات.