وزير النقل للنواب: ندرس تجهيز محطة نويبع لإعادة تعمير سوريا والعراق

كتب- أحمد علي:

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن الحكومة تدرس تجهيز وتهيئة محطة في نويبع لإعمار العراق وسوريا، ومحطة متعددة الأغراض في سفاجا، لأنها تقع على المبادرة الصينية للحزام والطريق، ولن تكون معبر للسفن فقط.

وأضاف خلال اجتماع مع نواب لجنة النقل: "بعيدا عن المواني الجافة، فهناك مشروعات الموانئ البحرية، تنقسم لموانئ البحر الأحمر بتكلفة 41 مليار، ومنطقة غرب القنطرة بتكلفة 29 مليار جنيه".

وأوضح الوزير: نعكف على مشروعات سيكون عائد الفائدة فيها تتخطى 23٪، وقد تمكننا من رد مبلغ الاستثمار فيها خلال 4 سنوات فقط، في السابق كان ينظر لحركة الموانئ بأن بها نشاط لألف حاوية، أما الآن فأصبح هناك تداول لـ23 الف حاوية يتم نقلها، ويجب أن نواكب ذلك.

واستطرد: لدينا كنز في دمياط وهو الميناء النهري، وقولا واحدا لو أردنا تنمية النقل النهري فعلينا بتوجيه أنظارنا لميناء دمياط وميناء الأسكندرية، وهي مواقع كفيلة بتنمية النقل النهري في عموم البلاد.​