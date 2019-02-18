رئيس جامعة حلوان: مصر تشهد نهضة حقيقية في مشروعات الآثار

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن ندوة الجامعة تحت عنوان "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى"، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب بأهمية الآثار المصرية.

وأوضح نجم، في كلمته خلال الندوة، أن مصر تشهد حاليا نهضة حقيقية فى المشروعات الكبرى للآثار، لافتا إلى أهمية الندوات في استثمار طاقات الشباب من أجل تنمية مهاراتهم وتوجيهها بشكل إيجابي، ونشر ثقافة الحوار بين الشباب.

ونوه رئيس جامعة حلوان، إلى أن الندوة تعطي للجميع فكرة عن الحقب التاريخية القديمة وشكلها وطبيعتها، وعن طبيعة حياة الأجيال التي عاشت فيها يوما ما، وأهميتها في ربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

ويتحدث وزير الآثار خلال الندوة عن أهم الاكتشافات الأثرية ودور الدولة في الاهتمام بالمناطق التاريخية، وتقديم كل التمويلات اللازمة للمشاريع الأثرية، لتشجيع السياحة لاستعادة الوجه الحضاري اللائق الجمالي لمصر وإبرازه أمام العالم مع التركيز على أهمية مشاركة شباب الجامعات في النوعية المجتمعية للحفاظ على قرارات مصر بما يليق بقيمتها وعراقة الحضارة المصرية.

ويشارك في الندوة، عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والطلاب من مختلف الكليات فى الحوار والنقاش على هامش الندوة.​