الحكومة توضح حقيقة تأدية طلاب أولى ثانوي للامتحانات بـ"serial number" التابلت

كتب- محمد غايات:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تخصيص رقم مسلسل"serial number" لكل طالب على غطاء جهاز التابلت يتاح من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدي الطالب امتحان طالب آخر.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا علاقة للـ "serial number" المدون على جهازاً التابلت بامتحانات الطالب، وأن الامتحان سيكون متاحاً عن طريق بنك الأسئلة، ويتم إرساله على أجهزة التابلت مباشرة في الموعد المقرر لكل امتحان، موضحة أن الـ "serial number " الموجود على جهاز التابلت الهدف منه هو تتبع الجهاز في حالة السرقة أو الضياع فقط وليس له علاقة بامتحانات الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأكدت الوزارة أن نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت هو نظام فني تكنولوجي يخضع للحماية ضد أي محاولات للاختراق.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الانتهاء فعلياً من تسليم أجهزة "التابلت" لكافة المديريات التعليمية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتوزيع التابلت دون أية مشكلات، مضيفةً أن الإدارات والمديريات والمدارس بدأت في الخطوة الثانية وهى توزيع الأجهزة على الطلاب فى المدارس.

وأوضحت الوزارة أن المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى وهى: الإسماعيلية عدد (7919) جهازاً، وبورسعيد عدد (5682) جهازاً، والسويس عدد (4075) جهازاً، ومرسى مطروح عدد (1863) جهازاً، وشمال سيناء عدد (3300) جهازاً والوادي الجديد عدد (2601) جهازاً، والأقصر عدد (6349) جهازاً، وجنوب سيناء عدد (832) جهازاً، والبحر الأحمر عدد (2885) جهازاً، وأسوان عدد (7289) جهازاً، والفيوم عدد (14841)جهازاً، وبنى سويف عدد (16643) جهازاً، وقنا عدد (16353) جهازاً، والإسكندرية عدد (45349) جهازاً، والقاهرة عدد (91572) جهازاً، والمنيا عدد (29854) جهازاً، وأسيوط عدد (24801) جهازاً، وسوهاج عدد (21137) جهازاً، والشرقية عدد (50017) جهازاً، ودمياط عدد (12582)جهازاً.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).​