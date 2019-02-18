أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

وزيرة الصحة تقرر زيادة منحة الوفاة للعاملين بالوزارة لـ 20 ألف جنيه

01:07 م الإثنين 18 فبراير 2019
وزيرة الصحة تقرر زيادة منحة الوفاة للعاملين بالوزارة لـ 20 ألف جنيه

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا حمل الرقم (112) لسنة 2019، بشأن زيادة منحة الوفاة المقررة للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتبلغ 20 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفي، و10 آلاف جنيه عند وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن يتم الصرف خصمًا على الحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة طبقًا لما يتم التصديق عليه من السلطة المختصة، فيما نصت المادة الثالثة على أن يرتبط الصرف بتوافر الاعتمادات المالية.

وجاء في نص المادة الرابعة على تنفيذ القرار من قبل الجهات المختصة من تاريخ صدوره الموافق الـ 16 من فبراير الجاري.​

هالة زايد وزارة الصحة منحة الوفاة

الخبر التالى:

محافظ الجيزة: رصف الطريق لدائري "بولاق الدكرور" بتكلفة 9 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان