في 7 دقائق.. كيف تحجز شقة بـ"جنة" في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد؟

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، طرح المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 متر.

ونشر الموقع المخصص للحجز فيديو توضيحي لطريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وطريقة إرفاق المستندات المطلوبة للحجز.

ويبدأ اليوم التقديم (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستمر التقديم حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 7 مارس المقبل، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم 17 مارس وحتى 28 مارس، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز (online).

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