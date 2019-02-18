وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ تطوير طريق القاهرة/ أسيوط

كتب- أحمد نجيب:

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع قيادات هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة معدلات تطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وازدواج طريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الشرقي، اللذين يدخلان ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق التي تنفذ وزارة النقل خلالها 6 طرق بإجمالي أطوال 1000 كم وتكلفة 14 مليار جنيه.

وقال وزير النقل - في بيان اليوم الاثنين - إن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير وازدواج الطرق الحيوية وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلاً لمعدلات الحوادث.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير النقل مع قيادات هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة للمشروعات ، تم خلاله استعراض المعدلات الخاصة بتطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي الذي يبلغ طوله 230 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه، حيث أكد الوزير على ضرورة أن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق خاصة في المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف.

وأشار إلى أن هذا المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل بحيث يصبح الطريق 6 حارات في كل اتجاه ، 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، مضيفا أنه يتم عمل الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالرصف الخرساني لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.

وأوضح أن الأنفاق المخصصة للدوران على الطريق تضم 4 حارات بواقع حارتين بكل اتجاه ، وذلك لتيسير مرور الشاحنات وتقليل نسبة الحوادث، لافتا إلى أن هذا الطريق سيكون طريقا حرا مثل طرق القاهرة/ الإسكندرية والقاهرة/ السويس وشبرا/ بنها الجديد والدائري الإقليمي، وسيساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد والوجه البحري.

كما تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الشرقي الذي يبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.138 مليار جنيه، ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليضم حارتين بكل اتجاه.مؤكدا ضرورة تكثيف العمل وأن تسير الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من الجزء الأول من المشروع من وصلة قنا إلى تقاطع سوهاج/ البحر الأحمر بطول 55 كم قبل 30 يونيو القادم، والجزء الثاني حتى أسيوط بطول 90 كم خلال شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في الحد من الحوادث على الطريق وتنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا - الغردقة)، كما سيساهم أيضا في تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التي تعتمد عليها المناطق السياحية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في وسط الصعيد.

وأفاد بأن هذا الطريق سيتكامل مع طريقي سفاجا/ سوهاج وسفاجا/ قنا اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق، لتشكيل محور سفاجا/ سوهاج/ أسيوط، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم. ​