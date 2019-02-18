الشقة في الشيخ زايد بمليون و687 ألفًا.. ننشر أسعار "جنة" حسب المساحة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، طرح المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 متر، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.hdb-reservation.com).

وينشر مصراوي، سعر المتر السكني في مشروع "جنة" في كل من المدينتين، والذي جاء على النحو التالي:

مدينة الشيخ زايد، هى الأعلى سعرًا للمتر عن باقي المدن سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، حيث تشهد المدينة طرح 1056 وحدة سكنية، يصل سعر المتر فيها إلى 11250 جنيهًا، بنسب تميز تتراوح بين 1% و1.6% من ثمن الوحدة.

وسجل سعر الوحدة الـ100 متر مليون جنيه و125 ألفًا، والوحدة الـ130 مترًا بمليون جنيه و462 ألفًا، والوحدة الـ150 متر بمليون 687 ألفًا.

أما في مدينة القاهرة الجديدة فوصل سعر المتر إلى 9700 جنيه، حيث يجرى طرح 1128 وحدة سكنية، بنسب تميز تراوحت بين 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة.

ووصل سعر الوحدة الـ100 متر إلى 970 ألف جنيه، والوحدة الـ130 متر إلى مليون و261 ألفًا، والوحدة الـ150 متر فستصل إلى مليون و455 ألفًا جنيه.

ويبدأ اليوم التقديم (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستمر التقديم حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 7 مارس المقبل، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم 17 مارس وحتى 28 مارس، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز (online).

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