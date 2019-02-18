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    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد قطعتي أرض لصالح الجمعية التعاونية للبناء

    11:50 ص الإثنين 18 فبراير 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد قطعتي أرض لصالح الجمعية التعاونية للبناء

    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار موافقة وزارة الإسكان باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتي أرض بمساحة 8.31 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالحي السكني الثامن بمدينة برج العرب الجديدة، والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية لإقامة مشروع عمراني متكامل لأعضاء الجمعية.

    ونص القرار على أن تتعهد جمعية التعاونية للبناء والإسكان، بأن تكون منطقة الخدمات لصالح قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

    وجاء نص القرار بالتفصيل على النحو التالي:

    الجريدة الرسمية زارة الإسكان طعة أرض لجمعية التعاونية للبناء ركة الإسكندرية التجارية

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