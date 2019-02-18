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    المتر في القاهرة الجديدة بـ9700 جنيه.. ننشر كراسة شروط شقق "جنة" - صور

    10:30 ص الإثنين 18 فبراير 2019
    المتر في القاهرة الجديدة بـ9700 جنيه.. ننشر كراسة شروط شقق "جنة" - صور

    مشروع جنة للإسكان الفاخر

    كتب- محمد عبدالناصر:

    حصل موقع "مصراوي" على كراسة شروط مشروع جنة، للإسكان الفاخر والذي تطرحه، وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.

    ويبدأ اليوم الاثنين، عرض تفاصيل حجز 2184 وحدة سكنية، كمرحلة ثانية بمشروع جنة "JANNA"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

    ويبدأ اليوم التقديم (الخطوة الأولى)، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستمر التقديم حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 7 مارس المقبل، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح 17 مارس وحتى 28 مارس، فالتخصيص بأسبقية الحجز (online).

    وسجل سعر المتر في مدينة الشيخ زايد 11250 جنيهًا، فين بلغ في القاهرة الجديدة 9700 جنيه.

    ويمكن الإطلاع على كافة تفاصل كراسة الشروط على النحو التالي:

    مشروع جنة الإسكان الفاخر القاهرة الجديدة كراسة الشروط هيئة المجتمعات العمرانية الشيخ زايد

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