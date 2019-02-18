"ندوات وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل خدماته في المحافظات

كتب- أسامة عبدالكريم:

يواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الخدمية، للتخفيف من أعباء المعيشة.

في القاهرة، نظم الحزب عددًا من الفعاليات، منها إقامة يوم ترفيهي لبعض الأطفال من متحدى الإعاقة بمركز شباب حدائق القبة، بجانب افتتاح مقر أمانة الحزب بمنطقة التجمع بحضور قيادات الحزب، وتنظيم ملتقى توظيفى بمشاركة بعض الشركات المحلية.

بينما في القليوبية، افتتح المقر الرئيسى للحزب، بحضور محافظ القليوبية، والنائب أشرف رشاد رئيس الحزب والذى استعرض خطة الحزب المستقبلية.

ونظم الحزب في البحيرة، عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة بمنطقة المناشلة وزمزم ومركز شبرخيت والحى الأول بالنوبارية ومسجد الشيخ عبد الحكم بأبو المطامير.

وفي الدقهلية، نظم الحزب ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب بقاعة اللؤلؤة بمدينة ميت غمر، بمشاركة شباب الحزب.

ونظم مستقبل وطن بالمنوفية، ندوة تثقيفية للشباب، جول كيفية المشاركة فى العمل السياسى والحزبى بمدينة شبين الكوم.

فيما كرم الحزب بالشرقية، المتفوقين دراسياً بالزقازيق، بجانب إقامة عدد من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة ديرب نجم و مشتول السوق، وكذلك توقيع الكشف الطبى على مايقرب من 200 حالة بأسعار مخفضة بمجمع عيادات الحزب بمدينة الزقازيق.

ونظم الحزب ببورسعيد، دورة تدريبة حول تدريب المرأة على بعض الأعمال اليدوية بقاعة نادى التوكيلات الملاحية بمدينة بورسعيد.

وفي بنى سويف، أقام مستقبل وطن، أعمال التجميل ورفع القمامة بمنطقة السوق القديم بمدينة الفشن.

فيما شارك الحزب بالفيوم بتوزيع ألف كرتونة سلع غذائية لبيعها على المواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة" حياة كريمة لشعب عظيم" تحت رعاية الرئيس السيسى.

كما نظم الحزب بسوهاج، قافلة طبية للكشف عن الأمراض الرمد وصرف العلاج اللازمة بالمجان بقرية أولاد نصير.

بينما نظم الحزب بالمنيا، ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشابابية لخوض العمل الحزبي، بحضور رموز العائلات.

وفي الوادى الجديد، نظم الحزب دورة حول تنمية الموارد البشرية بجمعية المجتمع المحلى بمركز بلاط، وأهمية المشاركة فى الحياة الحزبية بمدينة الخارجة.