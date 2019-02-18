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أوبرا القاهرة تقدم عددا من العروض العالمية في حفلين على المسرح الصغير

01:12 ص الإثنين 18 فبراير 2019
أوبرا القاهرة تقدم عددا من العروض العالمية في حفلين على المسرح الصغير

دار الأوبرا المصرية

كتب- محمد عاطف:

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلين تحييهما فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين على المسرح الصغير، بمصاحبة عازفة البيانو ميديا اورموتسادزى وإخراج هشام الطلي.

ويقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة خلال الحفلين مختارات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية منها "سيمون بوكانيرا"، و"صلاة صقلية" لجوزيبي فيرد، و"كافاليريا روستيكانا"، وصديق فريتز لبياترو ماسكاني، وتوراندوت لابوهيم، وفتاة الغرب لجاكومو بوتشيني، والناي السحرى لموتسارت، وحلاق إشبيلية لجواكينو روسيني، وأكسير الحب لجيتانو دوينتزتي، وشبح الأوبرا لأندرو لويد ويبر، والبؤساء لكلود ميشيل شونبرج، وسيدتي الجميلة لفريدريك لوفيه، وأنا لا أحبك بعد الآن لفرانشيسكو توستي.

ويؤدي خلال الحفلين منى رفلة، وتحية شمس الدين، وجيهان فايد، وإنجي محسن، وأمينة خيرت، وليلي ابراهيم، ونورستا المرغني، وعبدالوهاب السيد، ووليد كريم، وعماد عادل، وهشام الجندي، وعزت غانم، وأسامة علي، وأسامة جمال، وبرهان الدين فاروق، وضيوف الفرقة ألفى ميلاد، ونسرين رشدي، وأسامة طنطاوي وسلمى الجبالي.​

دار الأوبرا المصرية عروض عالمية إيمان مصطفى اورموتسادزى

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