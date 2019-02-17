جلال المسري: فوجئت بالمستوى المتطور لذوي القدرات الخاصة في التصوير

كتب- محمد عاطف:

أشاد الفنان التشكيلي الدكتور جلال المسري، باللوحات التي شارك بها عشرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعيتي "أولادنا" و"نادي المعادي"، في معرض التصوير الفوتوغرافي الذي انطلقت فعالياته مساء أمس ومازال مستمرا في مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات مهرجان أولادنا للفنون.

وقال المسري، في تصريحات خاصة لمصراوي،: "لقد أشرفت على ورشة تصوير فوتوغرافي لهؤلاء الأولاد استمرت لمدة عامين، درسوا من خلالها أبجديات التصوير، مثل إضاءة الوجه وتوقيت الإضاءة والخلفيات ومدى قرب المشهد أثناء التصوير وغير ذلك".

وأضاف المسري: "لقد جاءت الأعمال المشاركة متنوعة إلى حد بعيد، فبعضها تم تصويره في أماكن سياحية مختلفة مثل القلعة أو المتحف المصري أو حديقة الحيوانات أو حديقة الأسماك، وبعضها ذهبنا معهم إلى هذه الأماكن، وبعضها وذهبوا بمفردهم مثل المنتزه بالإسكندرية، والأوبرا وقصر محمد علي، وغيرها من الأماكن".

وأكد المسري أن أغلب هؤلاء الأطفال يعاني إعاقة ذهنية، وبعضهم إعاقة حركية، مشيرًا إلى مشاركة 4 صور لأربعة أطفال أشقاء يعانون من إعاقة حركية، ومع ذلك لم تمنعهم هذه الإعاقة عن الإبداع بل كانت حافزا له على ذلك.

وزاد: "فوجئت بالمستوى المتطور للأولاد، وهذه الأعمال نتاج تصوير بالموبايل أي أنها لا تكلفهم شيئا".

وأكد المسري، أن لجنة تحكيم مكونة من عادل مبارز وحسام دياب ستختار 5 أعمال فائزة من الأعمال المشاركة في المعرض.