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وزير التعليم عن طلبات ترجمة مناهج أولى ثانوي للفرنسية: "مُكلف جدًا"

10:56 م الأحد 17 فبراير 2019
وزير التعليم عن طلبات ترجمة مناهج أولى ثانوي للفرنسية: "مُكلف جدًا"

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أبدى عدد من أولياء أمور الصف الأول الثانوي بالمدارس الفرنسية، استياءهم من عدم ترجمة المواد التعليمية على بنك المعرفة، إلى اللغة الفرنسية التي تمثل اللغة الأولى بهذه المدارس، وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية فقط.

وقالت إحدى أولياء الأمور، إن وزارة التربية والتعليم، تجاهلت أكثر من 240 مدرسة فرنسية في مصر، متساءلة: "الطلاب هيمتحنوا إزاي، وهيدخلوا على بنك المعرفة يذاكروا العلوم والرياضة بالانجليزي إزاي، إزاي يتجاهل النظام المعدل آلاف الطلاب بالمدارس الفرنسية، الامتحان القادم بعد شهر هيمتحنوا إزاي، هيجاوبوا بالانجليزى ولا بالعربي، وهيفهموا الاسئلة إزاي؟"، مطالبة بإتاحة المناهج على بنك المعرفة باللغة الفرنسية.

وعلق الوزير على المطالبات قائلاً: "صعب جدًا، ومكلف جدًا في هذا التوقيت، ونحتاج شريك لهذا في المستقبل".​

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