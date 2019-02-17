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محافظ القاهرة: لا ضحايا جراء حريق عقار الزاوية ولجنة هندسية لمعاينته

10:53 م الأحد 17 فبراير 2019
محافظ القاهرة: لا ضحايا جراء حريق عقار الزاوية ولجنة هندسية لمعاينته

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة مساء اليوم، العقار رقم ١٠ بشارع أبوبكر الصديق بحي الزاوية الحمراء، والذي تعرض لحريض.

وصرح عبدالعال بأن المبنى مكون من طابق أرضي وسبعة طوابق علوية ويضم معرض سجاد وستة طوابق عبارة عن شقق سكنية، وكل طابق يحتوى على شقتين، مشيرا إلى انه تم إخلاء العقار من السكان ولا توجد أية اصابات أو وفيات.

وأوضح أن الحماية المدينة دفعت بعشر سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي وخزانين وتم إطفاء الحريق وتتم الآن عملية التبريد، وكلف نائبه للمنطقة الشمالية ورئيس الحي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

خالد عبدالعال حريق عقار حي الزاوية الحمراء الحماية المدينة سيارات إطفاء

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