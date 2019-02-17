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بالخرائط.. ​"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الإثنين والثلاثاء

10:14 م الأحد 17 فبراير 2019
بالخرائط.. ​"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الإثنين والثلاثاء

ارشيفية

كتب- محمد قاسم:

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، سقوط أمطار يومي الإثنين والثلاثاء، على أنحاء البلاد.

وذكر المركز، في تحليله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين 18 فبراير على السواحل الشمالية وشمال سيناء وأجزاء من خليج السويس".

وعن طقس يوم الثلاثاء، توقع المركز، "احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سواحل البحر الأحمر الجنوبية".

يشار إلى أن المركز توقع سقوط أمطار خفيفة اليوم، على السواحل الشمالية ومحافظات الوجة البحرى وشمال سيناء والقاهرة وقد تمتد الى شمال الصعيد".

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