نائب محافظ القاهرة: نقل متضرري عقار مدينة النور إلى الجمعيات الأهلية

كتب- محمد نصار:

قال محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه سيتم نقل متضرري العقار المشتعل في شارع أبوبكر الصديق بمدينة النور، التابعة لحي الزاوية الحمراء، إلى الجمعيات الأهلية المجاورة لتوفير سكن بديل لهم.

وذكر "صلاح"، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد، أن فريق من النيابة العامة سيعاين العقار لمعرفة سبب الحادث.

وكان حريق التهم عمارة سبعة أدوار بمدينة "النور" بحي الزاوية الحمراء، بالقرب من كوبري عبود.

وأفاد مراسل "مصراوي"، بأن سيارات أطفاء تابعة للحماية المدنية تواجدت بالمنطقة وتمكنت من إخماد الحريق بعدما اشتعل بالكامل.

وقال "سعيد"، صاحب العقار المشتعل، إن سبب الحريق هو "ماس كهربائي"، لافتًا إلى أن العقار يتكون من دور أرضي وسبعة أدوار أخرى، وأن الدور الأول والثاني هما محلات ومخازن "سجاد" ساعدت على انتقال النيران إلى باقي الأدوار.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وصل إلى مقر العقار المشتعل.