انعقاد مجلس إدارة "بحوث البترول" للمرة الأولى في ٢٠١٩

كتب- محمد صلاح:

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة معهد بحوث البترول لعام ٢٠١٩.

وحرص على الحضور كل من: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ونائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي الدكتور ياسر رفعت، ومدير معهد بحوث البترول الدكتور ياسر مصطفى، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عز الرجال، ووكيل وزارة البترول المهندس محمد مؤنس، و رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" المهندس أسامة البقلي.

استهل الاجتماع بدعوة أعضاء مجلس إدارة المعهد لحضور المؤتمر الدولي الثاني والعشرين عن البترول والثروة المعدنية والتنمية والذي سيعقد ٢٦ من فبراير الجاري تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، الأنشطة العلمية والتدريبية للمعهد حيث تم تعين وترقية عدد من باحثين المعهد، لدرجة أستاذ باحث مساعد و لقب أستاذ باحث، وتسجيل ٥ من الباحثين المساعدين للحصول على درجة الدكتوراه، وأيضاً تسجيل ٢ من مساعدى الباحثين بالمعهد للحصول على درجة الماجستير.

كما صرح بأن عدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية معتمدة خلال الفترة من1/5/2018 حتى 31/12/2018 بلغ (١٩٠) بحثاً، لافتا أن المجلة المصرية للبترول حصلت على تصنيف Q2 التابع لـ SJR.

وقال "مصطفى"، إن المعهد حصل على ثلاث براءات اختراع جديدة، بالإضافة إلى أنه تقدم للحصول على ثلاث براءات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المعهد حصد العديد من الجوائز العلمية، حيث حصل باحثان من المعهد على جائزة الدولة التشجيعية وحصل باحث على جائزة الهيئات والافراد، كما فاز مكتب التايكو بالمعهد بالمادلية الفضية في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار.

وتابع: "المعهد وقع اتفاقيتين تعاون بين المعهد ومركز بحوث وتطوير الفلزات، وأخرى بين المعهد وشركة خبراء الزيت والغاز، وأنه بصدد توقيع اتفاقية مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية".

كما استعرض "مصطفى"، نتائج زيارة المعهد لسلطنة عمان تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى ودعوة مجلس البحث العلمى بالسلطنة لزيارة معهد بحوث البترول المصرى وذلك لبحث وتوطيد أوجه التعاون، مضيفًا أن المعهد إستضاف (3) ورشة عمل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبنك المعرفة المصري.