صاحب عقار "مدينة النور": ماس كهربائي وراء اشتعال الـ7 أدوار

كتب- محمد نصار:

قال "سعيد"، صاحب العقار المشتعل بشارع أبوبكر الصديق بمدينة النور، التابعة لحي الزاوية الحمراء، إن سبب الحريق هو "ماس كهربائي".

وذكر صاحب العقار، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن العقار يتكون من دور أرضي وسبعة أدوار أخرى، لافتًا إلى أن الدور الأول والثاني هما محلات ومخازن "سجاد"، حيث سعادت على انتقال الحريق لباقي الأدوار.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وصل إلى مقر العقار المشتعل.

والتهم حريق عمارة سبعة أدوار بمدينة "النور" بحي الزاوية الحمراء، بالقرب من كوبري عبود.

وأفاد مراسل "مصراوي"، بأن 4 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية تواجدت بالمنطقة ولم تتمكن من السيطرة عليه حتى الآن.

وكان هشام عبدالحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، قال في تصريحات خاصة، إنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق حتى الآن، ويخشون من انتقاله إلى العمارات المجاورة.

وأوضح أنهم طلبوا سيارات إطفاء إضافية.

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