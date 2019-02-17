الصحة تفتتح عيادة للإقلاع عن التدخين بمستشفى العباسية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية، تفعيل خدمة عيادة الإقلاع عن التدخين، بالعيادات الخارجية بالمستشفى، يوم الأحد من كل أسبوع.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية، في تصريحات صحفية، إن المبادرة تكون يوم الأحد من كل أسبوع بعيادات مستشفى العباسية في تمام الساعة 12 الظهر.

وقال الدكتور أحمد حسين، منسق جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تقديم إحدى الخدمات المنوطة بها لمساعدة المدخنين في الإقلاع عنه، وتعد تلك الخدمة إحدى الخدمات المتفردة بها مستشفيات الصحة النفسية.