السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته من ميونخ

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فور عودته من مدينة ميونخ، بحسب بيان عاجل لـ"سي بي سي إكسترا".

وكان الرئيس عاد إلى أرض الوطن، قادمًا من ميونخ بعد زيارة لألمانيا الاتحادية استغرقت 3 أيام.



شارك الرئيس- خلال الزيارة- في أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

ألقى الرئيس كلمة طرح فيها رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية، التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وترسيخ تماسك مؤسساتها وقواتها الوطنية النظامية، واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية وجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

