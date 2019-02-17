"التعليم" و"الثقافي البريطاني" يكرمان 53 مدرسة مصرية

كتبت- ياسمين محمد:

كرمت وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأحد، 53 مدرسة من ١١ محافظة ومنحهم جائزة المدرسة الدولية المرموقة.

وأعربت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، عن فخرها الكبير لما أحدثته جائزة المدرسة الدولية من أثر على المدارس المصرية التي تتسلم اليوم هذه الجائزة.

وأضافت أن عدد الجوائز اليوم يعد بمثابة شهادة على اتساع رؤية مديري المدارس والمعلمين في جميع أنحاء مصر الذين فتحوا فصولهم الدراسية للعمل الدولي والتزامهم الملهم تجاه هذا العمل.

وذكر المجلس الثقافي البريطاني - فى بيان اليوم - أن هذه المدارس تمكنت من إضفاء بعد دولي على المناهج الدراسية بها حيث يحفز التنافس من أجل الحصول على جائزة المدرسة الدولية المدارس والمعلمين ومديري المدارس والأهم من ذلك الطلاب على خوض تجربة دولية تخلق تحولًا كبيرًا في أنماط التعليم والتعلم.

وتمثل الجائزة اعترفًا بالعمل الشاق الذي قامت به المدارس خلال العام الدراسي لتنفيذ أنشطة الفصول الدراسية الدولية بالشراكة مع المدارس الأخرى من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم.

ومنذ إطلاق هذه الجائزة في عام 2009، أي منذ عشر سنوات، شاركت أكثر من 178 مدرسة و 78 ألف طالب و 1100 معلم في مصر في مسابقة جائزة المدرسة الدولية.

وقد شارك في هذا العام وحده أكثر من 32 ألف طالب في الأنشطة الدولية التي توسع من وجهات نظرهم وتفتح لهم فرصًا مستقبلية.

وفي هذا العام، حصلت 38 مدرسة على اعتماد كامل في حين حصلت 12 مدرسة أخرى على الاعتماد المتوسط وحصلت 3 مدارس على اعتماد أساسي.