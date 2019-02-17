وزيرة الصحة: اتتهينا من مسح 75% بـ"100 مليون صحة" في الأقصر

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، يرافقها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مستشفى أرمنت بمحافظة الأقصر للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان على تفقد أقسام المستشفى، حيث أشادت بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن مستشفى أرمنت من المستشفيات التي تم اختيارها ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، نظرا لجاهزيتها العالية، وبما تضمه من كوادر طبية على أعلى مستوى.

وراجعت وزيرة الصحة خلال زيارتها ملفات مرضى الغسيل الكلوي، ونتائج عينات المياه، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لكافة النتائج، كما اطمأنت على تقديم الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوي حيث تقدم وحدة الغسيل الكلوي الخدمة ل 189 مريضا شهريا إجمالي عدد جلسات 2457 جلسة غسيل كلوي.

وأعلنت وزيرة الصحة خلال تفقدها وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى عن الانتهاء من فحص 600 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار " 100 مليون صحة"، بنسبة تخطت ال 75% من المستهدف بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم صرف علاج ل 6 آلاف و 670 مريضا من إجمالي 9 آلاف مريض مصابين بالفيروس وانه جارى صرف العلاج تباعا.

وأكدت وزيرة الصحة، أن مستشفى أرمنت من المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية،حيث بلغت نسبة الأشغال بالمستشفى اكثر من 88%، مشيرة إلى أنه خلال الشهر الماضي استقبل قسم الطوارئ 6 آلاف و 508 مواطنين وتردد على العيادات الخارجية 5 آلاف و 954 مواطنا كما تم إجراء 145 عملية جراحية ما بين بسيطة ومتوسطة وكبري، خلال الشهر الماضي.

كما استمعت وزيرة الصحة لمقترحات الفريق الطبي بالمستشفى، ووعدت بتنفيذ كافة الاقتراحات بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم للأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.