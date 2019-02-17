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    وزير القوي العاملة يسلم 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء غدًا

    05:17 م الأحد 17 فبراير 2019
    وزير القوي العاملة يسلم 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء غدًا

    محمد سعفان وزير القوى العاملة

    جنوب سيناء – أية السيد

    قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا الاثنين، فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة في مدينة شرم الشيخ.

    وتابع "فودة" انه من المنتظر أن يُسلم الوزير 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى تحرير هذه الشهادات بتكلفة تصل إلى 375 ألف جنيه.

    وأضاف المحافظ أنه سيجرى علي هامش الندوة توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لـ10150 عاملا بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ وتسليم عدد من عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة بمنتجعات شرم السياحية .

    وأكد المحافظ أنه سيجرى طرح 1345 فرصة عمل للشباب منهم 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنتجعات السياحية بجنوب سيناء لافتا الي أن الأولية في هذه الفرص لشباب المحافظة.

    محمد سعفان وزير القوي العاملة شهادة أمان العمالة غير المنتظمة

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