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    تشمل القاهرة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن بالخرائط أماكن سقوط الأمطار حتى الثلاثاء

    04:47 م الأحد 17 فبراير 2019
    تشمل القاهرة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن بالخرائط أماكن سقوط الأمطار حتى الثلاثاء

    أرشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الري، سقوط أمطار خلال بدءًا من اليوم ١٧ فبراير وحتى ١٩ فبراير ٢٠١٩.

    ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية للمناطق المتوقع سقوط أمطار خفيفة عليها اليوم وغدًا الإثنين.

    وقال المركز إنه من المتوقع سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة وقد تمتد إلى شمال الصعيد.

    ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وتمتد إلى داخل مطروح وشمال سيناء وأجزاء من خليج السويس، غدًا الاثنين.

    وفي يوم ١٩ فبراير، أكد المركز احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سواحل البحر الأحمر الجنوبية.​

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    سقوط الأمطار مركز التنبؤ بالفيضان والسيول وزارة الري الطقس الأرصاد

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