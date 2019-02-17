"التضامن" تنفي إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات (مودة)

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلزام المقبلين على الزواج بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج (مودة) غير صحيح.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على البرنامج، في بيان، إن المشروع القومي يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال محاضرات لطلبة الجامعات دون إجبارهم على إجراء اختبارات، موضحًا أن الهدف من البرنامج هو توعية الشباب بطرق حل المشكلات وأسس احتيار شريك الحياة وغيرها من المهارات الأساسية للحياة الأسرية السليمة.

وأكد عثمان، أن هذا المشروع يهدف إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.