نقابة الأطباء توضح حقيقة زيادة بدل العدوى "2 جنيه"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ما تردد عن زيادة بدل العدوى للأطباء من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا "غير صحيح"، ولا يتخطى كونه تندرًا على تدني بدل العدوى.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في نوفمبر 2015 بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، قبل أن تطعن الحكومة على الحكم.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوي للأطباء إلى ألف جنيه.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء لمصراوي، إن النقابة تتواصل حتى الآن مع الجهات الرسمية لزيادة بدل العدوى بشكل عادل، في ظل ما يعانيه الأطباء حالياً من انخفاض رواتبهم، والعمل في ظروف صعبة.

وأضاف: "تحدثنا مع وزيرة الصحة، وأرسلنا مشروع قانون لمجلس النواب، لكن لا يوجد استجابة لمطالبنا".