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ضبط حيوانات مُحطنة مع راكب سعودي بمطار القاهرة

03:28 م الأحد 17 فبراير 2019
ضبط حيوانات مُحطنة مع راكب سعودي بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، "3 معاذ وخروف محنطة"، مع راكب سعودي قبل سفره إلى جدة.

وقال بيان، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة السعودية رقم 386 المتجهة إلى جدة، فوجئت سلطات التأمين بمحاولة سفر الراكب السعودي ومعه 3 معاذ وخروف محنطة، وتم استدعاء مكتب الحياة البرية بالمطار، الذي رفض شحن الحيوانات وفقا لقوانيين الحياة البرية التي تمنع شحنها مع الركاب خارج البلاد.

وقرر الراكب التنازل عن الحيوانات مقابل السماح له بالسفر وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مطار القاهرة الدولي الطائرة السعودية حيوانات مُحطنة

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