"محلية البرلمان" تتهم الزراعة ومحافظة الفيوم بالتلاعب لأهدار أكثر من 100 مليون جنيه

كتب- أحمد علي:

اتهم النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم، بالمخالفة بشأن بيع قطعة أرض بمحافظة الفيوم، بأقل من قيمة أسعار القطع المجاورة لها، متسائلا: أين المستشاريين القانونيين بالمحافظة، وماذا كان رأيهم بشأن هذه المخالفات؟.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أشرف عزيز، بشان مخالفات شابت بيع أرض مملوكة لمحافظة الفيوم بالمزاد العلني.

وأضاف الحسيني: البعض أصبح يسرق مصر بالقانون، وأنا أوجه اتهاما مباشرا لوزارة الزراعة ومحافظ الفيوم السابق بالمسئولية عن هذه المخالفات، ووزارة الزراعة خصصت الأرض لمحافظة الفيوم، ثم غيرت المحافظة نشاط الأرض دون أن تتحرك وزارة الزراعة".

وتابع الحسيني: "لا بد أن تكون هناك رقابة على المزادات الحكومية".​