  • عاجل:بعد تحذيرات "الفاو".. الزراعة تعلن الحرب على الجراد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    علاء ثابت: ضياء رشوان ابن الأهرام

    02:46 م الأحد 17 فبراير 2019
    علاء ثابت: ضياء رشوان ابن الأهرام

    ضياء رشوان وعلاء ثابت

    كتب- مصطفى علي:

    أعرب علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام عن سعادته باستقبال ضياء رشوان المرشح نقيبا للصحفيين، بجريدة الأهرام، موضحا أنه ابن الأهرام.

    وأشار علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، خلال استقباله ضياء رشوان بصالة التحرير بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أن رشوان له تجربة سابقة نقيبا للصحفيين، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن المهنة وأوجاعها وأحلامها، وما نريد أن نصل إليه.

    وأوضح أن لقاء رشوان وسلامة، في مشهد جميل ورائع، لأنه يعبر علي الود والاحترام والتقدير المتبادل، موضحا أن رشوان اختار الأهرام لانطلاق جولاته لأنها بيته.​

    علاء ثابت جريدة الأهرام نقابة الصحفيين

    الخبر التالى:

    رئيس "تضامن النواب": التدخل في شئون الدول وراء الهجرة غير الشرعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان