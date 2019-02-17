يوسف أيوب يتعهد بمضاعفة تخفيضات الصحفيين على اشتراكات المترو والسكة الحديد

القاهرة- مصراوي:

تعهد الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، في انتخابات التجديد النصفي، بمضاعفة التخفيضات الممنوحة للصحفيين على اشتراكات مترو الأنفاق والسكة الحديد، بجانب الحصول على تخفيضات على تذاكر السوبرجيت من قبل شركات النقل الجماعي لصالح الزملاء الصحفيين.

وأكد أيوب في بيان اليوم، أنه تلقى وعود من المسؤولين الذين التقاهم خلال الأيام الماضية، لمناقشة وبحث الخدمات التي يمكن تقديمها للزملاء الصحفيين بتحقيق والاستجابة لهذه المطالب، لافتًا إلى أنه جارى تحديد نسبة التخفيضات التي سيتم تطبيقها سواء على اشتراكات المترو أو السكة الحديد أو تذاكر السوبرجيت.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، أن زيادة نسبة التخفيضات التي سيتم منحها للصحفيين ستكون دعما لهم ومراعاة لطبيعة ومهام عملهم وانتقالاتهم لممارسة مهامهم الصحفية، مؤكدًا أن التخفيضات ستتناسب مع تطلعات الصحفيين.