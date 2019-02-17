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    الكنيسة تدين حادث استهداف قوات الجيش بسيناء

    11:54 ص الأحد 17 فبراير 2019
    الكنيسة تدين حادث استهداف قوات الجيش بسيناء

    البابا تواضروس

    كتب-إسلام ضيف:

    أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، السبت، أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، بينما قدم آخرون منهم أرواحهم فداءً للوطن الغالي.

    وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم: "خالص العزاء لأسر الشهداء ونصلي من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام".

    وأكدت الكنيسة على تضامنها الكامل مع قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وكافة القوى الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم.

    واختتمت: "نصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم حفظًا للأوطان وبناءًا للإنسان".

    البابا تواضروس لكنيسة القبطية المصرية ستهداف قوات الجيش يناء

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