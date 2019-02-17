اليوم .. "إعلام القاهرة" تفتح باب الترشح على منصب عميد الكلية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت جامعة القاهرة فتح باب الترشح على منصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الاثنين 25 فبراير الجاري، طبقًا للقرار الوزاري بشأن إعادة فتح باب الترشيح لعمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والقرار الوزاري بتشكيل لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة.

وذكر بيان صادر عن جامعة القاهرة أن لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب ستبدأ في فتح باب الطعون في اليوم التالي مباشرة من غلق باب الترشح، وحتى 3 مارس المقبل، على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 7 مارس المقبل.

وأضاف البيان أن الإجراء يأتي بعد خطاب أرسله الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جامعة القاهرة، بفتح باب الترشح من جديد، وذلك بعد تقادم أوراق المرشحين الذين تقدموا في المرة الأولى في عام 2017.

وتابع البيان، أنه بناء على قرار مجلس كلية الإعلام في 23 يناير الماضي، تم ترشيح 3 أساتذة، اثنين أساسيين، وهما الدكتور علي عجوة، والدكتورة منى الحديدي، وعضو ثالث احتياطي وهي الدكتورة ليلى عبدالمجيد، إلى جانب ٣ من إدارة الجامعة، لتصبح لجنة خماسية لتلقي أوراق المرشحين وتقيمهم.

وأشار البيان إلى أنه بشأن ما أثير في بعض المواقع الصحفية، حول قرار مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والخاص باختيار 3 أساتذة للمشاركة في اللجنة الخماسية دون تقديم خطاب رسمي من إدارة الجامعة بفتح باب الترشح، فإنه تم إرسال خطاب رسمي بالفعل بناء على القرار الوزاري، وذلك قبل اجتماع مجلس الكلية، وأن المادة الخامسة من القرار الوزاري تجعل من اختصاص اللجنة الإعلان عن خلو الوظيفة وفتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل.​