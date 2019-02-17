حدث ليلاً| استقالة رئيسة "برلمانية المحافظين".. والأهلي يطارد الزمالك وبيراميدز

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، في مقدمتها تقديم رئيس "برلمانية المحافظين" لاستقالتها اعتراضًا على رفض الحزب تعديلات الدستور، واحتجاز ممدوح حمزة على ذمة قضية، والأهلي يواصل مطاردة الزمالك وبيراميدز بفوز على الإنتاج الحربي.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث في التقرير التالي:

رئيس "برلمانية المحافظين" تتقدم باستقالتها اعتراضًا على رفض الحزب تعديلات الدستور

محافظ كفرالشيخ يُحيل 196 طبيبًا وموظفًا للتحقيق في يوم واحد

وزير قطاع الأعمال: بيع القومية للأسمنت جاء لعدم وجود "أمل" في إصلاحها

"الأعلى للآثار": الإعلان عن اكتشافات جديدة في جنوب سيناء قريبا

احتجاز ممدوح حمزة على ذمة قضية.. ومصدر: متهم بنشر أخبار كاذبة

"الكهرباء": إحالة المتسبب في بتر ذراع طفل بكفر الشيخ إلى التحقيق

6 مصابين في حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص أعلى كوبري "كوتسيكا"

"الكورة وقعت في البلكونة".. شاهد يروي تفاصيل العثور​على العجوز المقتولة بإمبابة

نقيب المحامين يُحيل منى الغضبان إلى جدول غير المشتغلين

الناظر يحذِّر من تناول الأطفال هذا الدواء مع علاج الديدان المعوية

تحمل مساعدات.. طائرة عسكرية أمريكية تهبط بالقرب من حدود فنزويلا

فيلم "مترادفات" يفوز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان "برليناله"

الشرطة الفيتنامية تكشف عن خطط أمنية للقمة بين ترامب وكيم

نائب الرئيس الأمريكي ينتقد الدول الأوروبية لمواقفها حيال إيران وفنزويلا

هيذر نويرت تعلن انسحابها من الترشح لمنصب مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة

مصر المستفيد الأكبر.. كيف توغلت روسيا في الشرق الأوسط لتنافس أمريكا؟

مقتل 11 شخصًا جراء هجوم على مسجد بشمال شرقي نيجيريا

المطاردة مستمرة.. قطار الأهلي يواصل انتصاراته بالفوز على الإنتاج بالدوري

اتحاد الكرة يكشف احتمالية تعديل مواعيد كأس مصر

اتحاد الكرة: استبعاد استاد السلام من بطولة إفريقيا