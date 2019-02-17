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    وزير قطاع الأعمال يوضح مصير العاملين بـ"القومية للأسمنت" بعد غلقها

    02:31 ص الأحد 17 فبراير 2019
    وزير قطاع الأعمال يوضح مصير العاملين بـ"القومية للأسمنت" بعد غلقها

    الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

    القاهرة – مصراوي:

    قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك تسوية تتم في الوقت الحالي لتسديد ديون الشركة القومية للأسمنت وتعويض العاملين بعد إغلاقها.

    وأضاف توفيق في لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية mbc مصر"، مساء أمس السبت: "نتمنى أن تغطي عوائد بيع أصول الشركة، سداد المديونيات وتعويض العاملين"، لافتًا إلى أن تعويض العاملين يصل إلى راتب 6 سنوات، وهي المدة المتبقية لمعظمهم لبلوغ سن المعاش.

    وأكد الوزير، أن العدد الأكبر من العمال تخطى سن الـ45 أو 50 عامًا، لذلك تم تعويضهم بمرتب نقدي لـ6 سنوات مقبلة، بحسب قانون العمل.

    هشام توفيق الشركة القومية للأسمنت قطاع الأعمال العام برنامج الحكاية

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