  • عاجل:كاترين صفر والقاهرة 10.. الأرصاد تعلن بالدرجات تفاصيل طقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "أفريقية النواب" تناقش خطة "الري" للتوجه نحو أفريقيا.. اليوم

    06:01 ص الأحد 17 فبراير 2019
    "أفريقية النواب" تناقش خطة "الري" للتوجه نحو أفريقيا.. اليوم

    النائب طارق رضوان

    كتب– أسامة عبدالكريم:

    تعقد اليوم الأحد، لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا، لمناقشة خطة وزارة الرى والموارد المائية لدعم توجه مصر إلى أفريقيا وسياستها المائية.

    كما تناقش اللجنة، سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل، بالتزامن مع تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

    ويأتى الاجتماع، استكمالاً لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.

    لجنة الشئون الأفريقية مجلس النواب خطة وزارة الرى طارق رضوان أفريقيا

    الخبر التالى:

    ​رئيس "برلمانية المحافظين" تتقدم باستقالتها اعتراضًا على رفض الحزب تعديلات الدستور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان