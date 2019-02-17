"أفريقية النواب" تناقش خطة "الري" للتوجه نحو أفريقيا.. اليوم

كتب– أسامة عبدالكريم:

تعقد اليوم الأحد، لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا، لمناقشة خطة وزارة الرى والموارد المائية لدعم توجه مصر إلى أفريقيا وسياستها المائية.

كما تناقش اللجنة، سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل، بالتزامن مع تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

ويأتى الاجتماع، استكمالاً لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.