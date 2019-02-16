وزير الأوقاف عن هجوم شمال سيناء: محاولة بائسة لن تزيدنا إلا قوة



كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم السبت، أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأشاد "جمعة" ببطولة وبسالة رجال القوات المسلحة الذين تصدوا لهذه المحاولة الفاشلة، حيث قامت القوات المسلحة بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين.

وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم - "إن تلك المحاولات من الجماعات الإرهابية التي يقصد بها زعزعة أمن واستقرار البلاد هي محاولات البائسين المحبطين التي لا تزيدنا إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهابيين"، محتسبًا شهداءنا الأبطال عند الله (عز وجل)، وسائلا الله لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان.