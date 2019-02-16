افتتاح مقر "مستقبل وطن" بالقاهرة الجديدة بحضور قيادات الحزب (صور)

الجلاد ونجوم الفن يشاركون بـ"اليوم الإماراتي" ضمن فعاليات مهرجان أولادنا

كتبت - ميرا إبراهيم:

تصوير - هاني رجب:

افتتح حزب مستقبل وطن، مقره بأمانة "القاهرة الجديدة"، مساء اليوم السبت، بالتجمع الخامس.

وشارك في حفل الافتتاح، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم على مستوى الجمهورية، وأحمد فوزي عضو الأمانة العامة بالحزب، والنائب محمد ماهر أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات التنفيذية والشعبية.

وقال المستشار محمد الأسيوطي أمين عام الحزب بالقاهرة الجديدة، إن مستقبل وطن حزب يعمل على حل مشكلات المواطنين عبر لقاءات جماهيرية متكررة وتنظيم قوافل طبية ومعارض للسلع بأسعار مخفضة، لافتا أنه سيتم تنظيم عددًا من اللقاءات لفئات مختفلة من أهالي القاهرة الجديدة لبحث مشكلاتهم ووضع حلول لها.