"دعم مصر": لن ينجح الإرهاب في زعزعة استقرار الوطن

كتب - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن الإرادة المصرية لن تنكسر أمام تلك المحاولات القذرة التي تسعى إلى زعزعة استقرار هذا الوطن والسعي لعرقلة مسيرة بناء مصر الجديدة وإرادة شعبنا الصلبة وقوة جيشنا الذي يضحى من أجل استكمال مسيرة البناء.

وأشار "القصبي" في بيان اليوم، إلى أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر ميونخ للأمن على المجتمع الدولى التكاتف لوقف إمداد وتمويل تلك الجماعات والتى تسعى إلى التخريب ليس فى منطقة الشرق الأوسط فحسب بل العالم أجمع لذلك على المجتمع الدولى والدول الغربية الإنصات جيدا لرسالة الرئيس السيسي خلال هذا المؤتمر الهام وترجمته على أرض الواقع لوأد تلك الجماعات الإرهابية.

وقدم القصبى التحية للقوات المسلحة وذلك عقب إفشال مخطط العناصر الإرهابية التى هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، حيث تصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك للعناصر المخربة واشتبكت معها، وتمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

كما قدم زعيم الأغلبية خالص العزاء لأسرة الشهيد، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا ثقته الكاملة فى جيشنا العظيم فى القضاء على تلك البؤر الإرهابية والتي أوشكت على الانتهاء والقضاء عليها من جذورها.