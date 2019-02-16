تفاصيل اليوم الإماراتي بملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

الجلاد ونجوم الفن يشاركون بـ"اليوم الإماراتي" ضمن فعاليات مهرجان أولادنا

كتب - محمد عاطف وأ ش أ:

تصوير - أحمد النجار:

أقيم مساء اليوم السبت، احتفال اليوم الإماراتي الذي يقيمه مركز راشد لأصحاب الهمم برئاسة مريم عثمان، في إطار احتفال الإمارات بعام التسامح.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا.

وشارك في احتفال اليوم الإماراتي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، ومريم الكعبي نائب رئيس البعثة بسفارة الإمارات بمصر، والفنانة لبلبة والفنان هاني رمزي والفنانة رجاء الجداوي والفنانة صفية العمري وهشام سليمان رئيس قنوات (دي ام سي).

بدأ اليوم بافتتاح معرض الفنون التشكيلية المشترك بين مركز راشد ومؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، ثم ألقت مريم الكعبي كلمتها علي الحضور حيث ذكرت أن المشاركة في ملتقي أولادنا ياتي في إطار علاقات وطيدة بمصر وترجمة لدمج أولادنا.

وقالت مريم عثمان مدير مركز راشد لاصحاب الهمم إن هذا اليوم يأتي تزامنا مع احتفال الامارات بيوم التسامح الذي أرساه الشيخ زايد ، موجهة الشكر لرئيس الملتقي الاستاذة سهير عبد القادر ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا ونجوم الفن.

بدورها، أعربت سهير عبدالقادر رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، خلال كلمتها، عن سعادتها البالغة بهذا اليوم، وقالت إن "الفن دائما ما يجمعنا ويجمع أولادنا ولا نريد أن تتردد إلى أسماعنا كلمة إعاقة مرة أخرى بل هم أصحاب قدرات خاصة".

كما ألقى نائب شيخ الأزهر كلمته علي الحضور، مبديا سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية العظيمه للنهوض بأولادنا من ذوى القدرات الخاصة ودمجمهم مع المجتمع المدني.

كما ألقى ممثل الكنيسة القبطية كلمته والتي شكر من خلالها مركز راشد لاصحاب الهمم، مضيفا أن "الملتقي يحقق رسالة من الكتاب المقدس، وأنه يجمعنا دائما معا بالحب كما يقول الرب نحن وجدنا وخلقنا في هذه الحياة كي نتعلم من اولادنا النقاء والعطاء والحب والبساطة والتسامح".

ثم تحدث خليل الزوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي نقل تهنئة الامين العام لجامعة الدول العرببة بإقامة الملتقى للدورة الثالثة علي أرض وطننا الغالية وتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز راشد على إقامة هذا اليوم المشرف لأولادنا.

كما تم عرض أوبريت "زانها زايد" غناء حسين الجسمي وبلقيس، ثم قامت مريم عثمان مديرة مركز راشد بتكريم كل من النجمه لبلبة والفنان هاني رمزي وهشام سليمان رئيس قنوات (دي إم سي) لمبادرته بإقامة قناة متخصصة بلغة الإشارة، والذي قدم أثناء الحفل واحدة من "أولادنا" ذوي القدرات الخاصة هي سما رامي، التي قالت إنها ذهبت لمنتدي شباب العالم لأنها كانت تتمني مقابلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطلب منه تغيير مسمي ذوي الإعاقة "لأننا لسنا معاقين نحن أصحاب همم وذوي قدرات خاصة".

كذلك تم تكريم المخرج "بلال زيبارة" مخرج الفيلم القصير الذي تم عرضه في اليوم الأول، والإعلامي جمال عنايت والإعلامي طارق علام والإعلامي جمال الشاعر.

واختتم الحفل بغناء هديل ماجد من مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة التي غنت أغنية إمارات الوجود لحسين الجسمي وأهدتها للشعب الإماراتي.

يذكر أن ملتقي أولادنا تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة و تستمر فاعلياته حتي ٢٢ فبراير الجاري بمشاركة 37 دولة بفرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بدعم من وزارات الشباب والثقافة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي، ويرعي الملتقي مجموعة من المؤسسات منها شركة أوراسكوم للاستثمار ، و"برزينتيش" للدعاية والإعلان، و"يونسيف"، ومجموعة قنوات "دي ام سي" و نقابة المهن السينمائية.



​