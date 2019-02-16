لبلبة تفتتح معرض فنون تشكيلية بمهرجان أولادنا

كتب - محمد عاطف:

افتتحت الفنانة لبلبة، ومريم عثمان مدير مركز بن راشد، وسهير عبدالقادر مؤسس مهرجان أولادنا، معرض الفنون التشكيلية الدولي الأول، في مركز الهناجر للفنون، اليوم السبت.

ويقام المعرض ضمن فعاليات اليوم الإماراتي الذي يقيمه مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، في مهرجان أولادنا الذي انطلق أمس الجمعة، بمشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية.

ويضم المعرض العديد من اللوحات التي أبدعها عدد من الأطفال ذوي القدرات الخاصة في عدد من الدول، على رأسها مصر والإمارات والصين وغيرها من الدول.