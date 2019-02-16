تعرف على اللوحة التي أعجبت "لبلبة" بمعرض الفن التشكيلي بالأوبرا

كتب - محمد عاطف:

أشادت الفنانة لبلبة، بمعرض التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، الذي انطلق اليوم السبت، في مركز الهناجر للفنون.

وأقام مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، اليوم السبت؛ يومًا إماراتيًا على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، تزامنًا مع مشاركته في مهرجان "أولادنا" الذي انطلق يوم 15 فبراير الجاري بمشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الفنانة لبلبة في تصريحات لمصراوي، إن الكثير من الأعمال الفنية المشاركة في المعرض لوحات مبهرة ومعبرة وتحمل قدرا كبيرا من التحدي.

وأبدت لبلبة إعجابها الشديد بلوحة قدمها أحد الأطفال ذوي القدرات الخاصة بالمعرض للشيخ محمد بن راشد، مؤكدة أنها تحمل مزجا رائعا للألوان.

ويضم المعرض العديد من اللوحات التي أبدعها عدد من الأطفال ذوي القدرات الخاصة في عدد من الدول، على رأسها مصر والإمارات والصين وغيرها من الدول، وافتتحه مريم عثمان مدير مركز بن راشد وسهير عبدالقادر مؤسس مهرجان أولادنا، منذ قليل.