محافظة القاهرة: تحرير477 محضر إشغال طريق خلال أسبوع

القاهرة - أ ش أ:

نفذت شرطة المرافق بالقاهرة بقيادة اللواء هشام أبو النصر بالتنسيق مع أجهزة الأحياء المختلفة حملات مكثفة على شوارع وأحياء القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

وصرح أبو النصر بأن الحملات أسفرت عن تحرير 2246 إزالة إدارية، و477 محضر إشغال طريق، و196 محضر إدارة بدون ترخيص، و129 محضر بائع متجول، و6 محاضر غلق إداري، و87 محضر تلوث بيئة، و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، فضلا عن تنفيذ 14 قرار إزالة مخالفات بناء، وغلق 6 أكشاك بدون ترخيص.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإعادة الانضباط للشارع القاهري من خلال قيام أجهزة المحافظة والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع كافة المخالفات والإشغالات وفرض القانون وتنفيذه بإحكام ضد المخالفين، وخاصة المقاهي والمطاعم غير المرخصة وغير الملتزمة بالمساحات المخصصة لها.​