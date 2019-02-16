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اللجان النقابية بـ "مجلة الإذاعة والتليفزيون" و "نقابة الإعلام الإلكتروني" تؤيد تعديل الدستور

04:22 م السبت 16 فبراير 2019
اللجان النقابية بـ "مجلة الإذاعة والتليفزيون" و "نقابة الإعلام الإلكتروني" تؤيد تعديل الدستور

الإذاعة والتليفزيون

كتب- محمد نصار:

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة، وذلك في خطاب رسمي إلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

كما أعلنت اللجنة النقابية للإعلام الإلكتروني بالقاهرة بالنقابة العامة للصحافة والإعلام، تأييدها للتعديلات الدستورية.

وقالت اللجنة، في بيان، إن هذه التعديلات تعود على مصر بالخير والرخاء والبناء لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة الإنتاج.

اللجان النقابية (1)اللجان النقابية (2)

الإذاعة والتليفزيون نقابة الإعلام الإلكتروني التعديلات الدستورية

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