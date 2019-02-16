تعديلات بمواعيد تشغيل خط المترو الأول

كتب- أحمد نجيب:

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة فقط، غدا الأحد ١٧ فبراير، في تمام الساعة ١١ مساءً، على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل.

وأكد "عبدالهادي" في بيان له، أن ذلك يأتي بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بإزدواج المسافة بين محطة المرج الجديدة والمرج القديمة.​